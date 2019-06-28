В Калмыкии вводится обязательная сертификация молочной продукцииМосковский Комсомолец Калмыкия вчера в 09:37

Как сообщает Буйнта Хейчиева, ведущий специалист-эксперт отдела делопроизводства, связи с общественностью и средствами массовой информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, с 1 июля текущего года в перечень товаров, которые будут подлежать обязательной электронной ветеринарной сертификации, войдет готовая молочная продукция.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Финансы Рубль имеет шанс укрепиться ниже отметки 60 Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.

Происшествия Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.

Армия и оружие Украина получит от Франции 20 патрульных катеров Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Футбол Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо» Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.

Экономика Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2» Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Политика Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.

Шоу-бизнес Решетова порассуждала о поле будущего ребенка Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Игры Вышел трейлер консольного VR-шутера Boundary, где космонавты стреляют друг в друга в космосе В Интернете был опубликован свежий трейлер к игре Boundary, которая является космическим шутером, релиз которого состоится эксклюзивным выпуском на консоли PlayStation 4. Отметим, что игра Boundary является онлайн-шутером, в котором сотни геймеров смогут схлестнуться в сражениях прямиком в открытом космосе, при этом корабли у них будут отсутствовать, а доступны будут лишь скафандры.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.