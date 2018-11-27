Общество

В Калининграде неизвестные облили краской могилу Канта
РИА Новости
06:03

Ранее сообщалось, что вандалы облили краской и памятник Канту у корпуса Балтийского федерального университета, носящего имя философа. Рядом разбросали листовки с призывом "не предавать Родину". Полиция проводит проверку, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости06:03

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Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде

Интерфакс06:17

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