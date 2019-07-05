Происшествия

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясенияТАСС 20:50

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп сообщил
 в Twitter, что его проинформировали о произошедшем, а также заявил, что ситуация находятся под контролем.
РБК16:04

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