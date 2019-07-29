Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшиеКапитал страны 03:11

В калифорнийском городе Гилрой на фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибло минимум три человека. Как информирует РИА Новости со ссылкой на ТК ABC7, соответствующая информация поступила от главы местной полиции Скотта Смити.
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Дональд Трамп
На месте происшествия в Гилрое находятся сотрудники правоохранительных органов. Стрелка еще не задержали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнфорос вчера в 23:35

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