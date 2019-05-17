Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16Вести.Ru вчера в 20:29

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC. Представители офиса шерифа округа Риверсайд подтвердили падение самолета, добавив, что машина упала на нежилое здание и пробила крышу Пилот успел катапультироваться.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На авиабазе в Калифорнии разбился F-16

ТАССвчера в 20:46

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

РИА Новости02:02

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Вести.Ru02:39

Опубликовано видео момента падения истребителя F-16 на склад в Калифорнии

Life.ru02:26

Американский истребитель F-16 врезался в здание: видео столкновения

Московский Комсомолец03:42

Истребитель F-16 врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса

РБКвчера в 20:44

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

RT на русскомвчера в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Футбол

Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Обновлено в 02:41
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США

Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.
Обновлено вчера в 20:40
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Общество

Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине

Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Xiaomi и IKEA работают над столом с поддержкой быстрой беспроводной зарядки

Речь идёт о столе с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Об это рассказал китайский производитель в социальной сети Weibo.
Обновлено в 03:26
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о готовности страны принять С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять российские ракетные комплексы С-400 в любой момент.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика

Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом поговорили про российское топливо и возможного создание его альтернативы.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
Футбол

Курбан Бердыев может взять паузу в карьере

Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере.
Обновлено в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное