Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16Вести.Ru 20:29
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC. Представители офиса шерифа округа Риверсайд подтвердили падение самолета, добавив, что машина врезалась в здание.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно
В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено в 22:46
Происшествия
СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе
Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 16:49
Здоровье
Помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева посетила Брянск
С ведомственной проверкой Брянскую область посетила помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.
Обновлено в 10:58
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия
На северо-востоке Китая затопило рудник
Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюнькэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая).
Обновлено в 23:20
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
Тотти: не считаю, что Роналду провалил первый сезон в «Ювентусе»
Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе».
Обновлено в 17:08
Общество
В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов
Обновлено в 21:25
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Политика
Самолёт Коломойского прилетел в Киев
Самолёт украинского олигарха Игоря Коломойского приземлился в международном аэропорту «Борисполь» вечером 16 мая, заявил журналист Михаил Ткач.
Обновлено в 21:12
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Авто
Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике
"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
Обновлено в 21:05
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено в 08:43