Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС СШАRT на русском вчера в 15:12
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN. Отмечается, что в настоящее время судьба пилота неизвестна.
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Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Обновлено вчера в 03:37
Политика
Путин поручил задействовать военных при тушении пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено вчера в 06:56
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»
Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Путешествия
Опасная статистика: на турецких курортах гибнут российские туристы
Обновлено 30 июля в 14:08
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Обновлено в 01:30
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Технологии
«Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда
Что именно закупает «дочка» «Ростелекома» В рамках закупки ПО «Касперского» «РТК ИБ» намеревается приобрести различный софт для защиты виртуальных и облачных сред, почтовых серверов, интернет-шлюзов, а также стандартные и расширенные пакеты программ для многоуровневой защиты предприятия Kaspersky Endpoint Security.
Обновлено в 02:08
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым
Британке пришлось находиться под наблюдением врачей на протяжении оставшегося срока беременности, так как медики долго не могли определить, передался ли вирус ее нерожденному ребенку.
Обновлено в 02:25
Авто
Haval получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Технологии
Baidu выпустила ERNIE 2.0 — новую модель для понимания человеческого языка при помощи ИИ
Baidu представила новую версию предварительно обученной нейронной модели ERNIE 2.0 ERNIE представляет собой предварительно обученную нейронную сеть, созданную при помощи PaddlePaddle — открытой платформы для глубокого обучения, созданной в Baidu.
Обновлено в 01:51