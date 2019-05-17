В Калифорнии разбился истребитель F-16РИА Новости 19:37

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Кино Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена» Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».

Общество В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.

Политика Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Общество На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно 16 мая в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова на тему: "Любительское рыболовство: новый сезон - новые правила".

Футбол Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.

Политика Помпео оценил переговоры с Путиным Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Общество РЖД высаживает провайдеров Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.

Происшествия В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Футбол Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.

Армия и оружие Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.

Происшествия Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Авто УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи» По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Общество ПФР оцифровал трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.

Политика «Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.