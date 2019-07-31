Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16Газета.Ru 15:17
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости". Согласно предварительным данным, крушение произошло из-за проблем с гидравлической системой.
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Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Обновлено в 13:19
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Политика
Британцев уличили в предвзятости к российской полиции
Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.
Обновлено в 16:43
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00
Политика
США ввели санкции против главы МИДа Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами
Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.
Обновлено в 08:55
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Техасе загорелся завод ExxonMobil
Обновлено в 15:47
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Наука
Человеческая любовь повышает аппетит у морских звёзд
Обновлено в 14:06
Путешествия
Десятки российских туристов умерли на отдыхе в Анталье с начала года
Читайте такжеПятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву По словам генконсула, еще восемь тяжелобольных туристов эвакуировали с турецкого курорта в российские медучреждения с привлечением санавиации.
Обновлено в 05:49
Космос
Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами
Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.
Обновлено в 11:05
Политика
Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа
«Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Обновлено в 14:07