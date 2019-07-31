Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16Газета.Ru 15:17
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости". Согласно предварительным данным, крушение произошло из-за проблем с гидравлической системой.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Футбол
Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле
Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.
Обновлено в 17:09
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Кино
Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х
В Сети появился трейлер криминальной драмы «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Новая смерть от лихорадки Эбола зафиксирована в Конго
Очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК).
Обновлено в 14:18
Общество
Список потенциально опасных собак утвердили в России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
Обновлено в 15:54
Футбол
Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме
Обновлено вчера в 18:25
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Российский боксер Александр Поветкин может провести поединок с британским боксером Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
Российский софт предостановился
31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны России опробовало работу высокоскоростного «военного Интернета».
Обновлено в 18:15