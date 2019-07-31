Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16Газета.Ru 15:17
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости". Согласно предварительным данным, крушение произошло из-за проблем с гидравлической системой.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом
Волею судеб у женщины по дороге пропал чемодан.
Обновлено в 16:26
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено в 12:10
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
В Южной Корее задержали гражданина КНДР в демилитаризованной зоне
Военные Южной Кореи в ночь на 1 августа задержали гражданина КНДР, который пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:24
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено в 17:15
Политика
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года
По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Приморье начали проверку после гибели ребенка в карете скорой помощи
Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 20:45
Политика
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено в 18:03
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Экономика
Российский софт предостановился
31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Политика
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" высмеяла будущего депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Жана Беленюка за слова о Ростове-на-Дону.
Обновлено в 19:20