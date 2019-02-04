Происшествия
В Калифорнии пять человек погибли после падения самолета на жилой домRuNews24.ru 03:00
В результате воздушное судно упало на жилой дом, который также загорелся. По меньшей мере пять человек погибли. Среди них пилот самолета и четыре человека, проживавших в пострадавшем доме.
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Происшествия
Прокуратура объяснила нестыковки в деле о гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области ответили на вопросы прессы, связанные с загадочной гибелью туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года в районе горы Холатчахль на севере региона.
Обновлено в 06:06
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta
Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Названы дата и место похорон Децла
Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Транспорт
На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления
Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 05:24
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто
Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей
Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Авто
Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition
Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.
Обновлено в 03:35
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество
Зайцы пришли в жилые дворы Москвы
В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто
Обновленный Lada Largus появится не ранее 2020 года
"Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет", - ответил на вопрос об обновлении модели вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.
Обновлено вчера в 05:05
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Более 300 человек эвакуированы из ТЦ «Океания» на западе Москвы
"После обнаружения бесхозного предмета было принято решение об эвакуации 300 человек из помещений ТЦ", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:34
Общество
Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой
Обновлено вчера в 17:31
Авто
Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля
Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.
Обновлено в 02:35
Экономика
Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR
Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Экономика
Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам
Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Происшествия
Врачи отказались выписывать нижегородца, делавшего кукол из трупов
Нижегородец, который делал из трупов девочек кукол, останется в психиатрической больнице.
Обновлено в 06:18
Экономика
Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ
Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски
Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Общество
Раскрыта личность автора яйца из «Инстаграма»
Появилась информация о личности создателя самого популярного снимка в истории известной сети «Инстаграм».
Обновлено в 05:02
Здоровье
В Саратове все школы закрыли на карантин
Занятия во всех школах Саратова отменили с 5 февраля на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве студента колледжа ранили ножом
Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
Обновлено в 06:42