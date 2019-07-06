с чего всё началось

По данным Геологической службы США, на юге американского штата Калифорния произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.

Единоборства Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.

Происшествия При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Музыка Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.

Авто Взлом беcключевого доступа: опрос всех автопроизводителей Уязвимости бесключевого доступа в салон в последнее время стали настолько очевидными, что многие автопроизводители в срочном порядке стали дорабатывать свои системы защиты с учетом нового способа угона машин: сигнал от ключа, лежащего, например, дома, при помощи передатчика транслируется до автомобиля, после чего двери разблокируются, мотор заводится и транспортное средство меняет хозяина.

Политика Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Происшествия Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».

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Технологии Владелец Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за 24 часа почти 2800 км Бьёрн Ниланд (Bjørn Nyland) смог проехать на своей Model 3 2781 км за 24 часа, что больше, чем предыдущий рекорд, составлявший 2644 км. Рекорд был установлен в Германии, и этому поспособствовало два фактора.

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Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

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Единоборства Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239 Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.

Политика Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".

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Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Космос Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова ждет ребенка Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.

Шоу-бизнес Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.