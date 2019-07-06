Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясениеВзгляд.ру вчера в 00:30
По данным Геологической службы США, на юге американского штата Калифорния произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
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This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake pic.twitter.com/JDbsFAWHCnРосбалтвчера в 01:49
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Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
Обновлено вчера в 13:52
Единоборства
Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC
Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Авто
Взлом беcключевого доступа: опрос всех автопроизводителей
Уязвимости бесключевого доступа в салон в последнее время стали настолько очевидными, что многие автопроизводители в срочном порядке стали дорабатывать свои системы защиты с учетом нового способа угона машин: сигнал от ключа, лежащего, например, дома, при помощи передатчика транслируется до автомобиля, после чего двери разблокируются, мотор заводится и транспортное средство меняет хозяина.
Обновлено в 01:17
Политика
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
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Здоровье
Собянин рассказал о непопулярных решениях властей
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Полиция Казахстана начала задерживать участников митингов
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Собчак допустила восемь ошибок в семи предложениях
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Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
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Авто
В свет вышел последний внедорожник Mahindra Thar 700
Индийская компания Mahindra объявила о завершении производства внедорожника Thar 700 Signature Edition.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
Владелец Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за 24 часа почти 2800 км
Бьёрн Ниланд (Bjørn Nyland) смог проехать на своей Model 3 2781 км за 24 часа, что больше, чем предыдущий рекорд, составлявший 2644 км. Рекорд был установлен в Германии, и этому поспособствовало два фактора.
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Шоу-бизнес
Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Здоровье
За полгода ВИЧ лабораторно был подтвержден у 65 серовчан
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Обновлено вчера в 06:44
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
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Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.
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Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено 05 июля в 04:53
Космос
Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов
Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
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Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
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Здоровье
Слишком много действий
Полипрагмазия как явление распространена во всех возрастных группах, даже в педиатрии, но именно пожилые люди чаще всего становятся ее жертвами.
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