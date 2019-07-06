Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясениеВзгляд.ру вчера в 00:30

По данным Геологической службы США, на юге американского штата Калифорния произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
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This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake
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