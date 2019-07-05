Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния. Магнитуда составила 7,1, говорится в субботу, 6 июля, на сайте геологической службы США (USGS).

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Здоровье Эксперты рассказали, как на 50% снизить риск женской онкологии Специалисты рекомендуют проходить гинекологический осмотр как минимум каждые три года, а женщинам из зоны риска следует проверяться чаще.

Политика Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.

Происшествия В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Общество Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.

Происшествия В Москве такси вылетело с набережной в Яузу По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.

Происшествия В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.

Наука Ученые создали помогающие лечить рак бактерии Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.

Армия и оружие Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Авто Сэкономить на топливе поможет правильный бензин и нужное давление в шинах Сэкономить пару процентов от затрат на горючее поможет и правильное давление в шинах.

Политика Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО «Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.

Происшествия В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".

Происшествия В Черном море перевернулось судно с туристами Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.

Политика Серьезный конфликт произошел в команде Зеленского Первый серьезный конфликт произошел в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ Незалежной.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Общество Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж.

Происшествия Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.