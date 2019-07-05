Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в КалифорнииИзвестия 00:22
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния. Магнитуда составила 7,1, говорится в субботу, 6 июля, на сайте геологической службы США (USGS).
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Здоровье
Эксперты рассказали, как на 50% снизить риск женской онкологии
Специалисты рекомендуют проходить гинекологический осмотр как минимум каждые три года, а женщинам из зоны риска следует проверяться чаще.
Обновлено в 05:07
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Происшествия
В Москве такси вылетело с набережной в Яузу
По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Авто
Сэкономить на топливе поможет правильный бензин и нужное давление в шинах
Сэкономить пару процентов от затрат на горючее поможет и правильное давление в шинах.
Обновлено в 03:01
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Политика
Серьезный конфликт произошел в команде Зеленского
Первый серьезный конфликт произошел в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ Незалежной.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий
Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве
Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Пара объявила о разводе в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся
За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49