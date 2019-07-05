Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясениеРБК 04 июля в 16:04
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. CNN со ссылкой на чиновников уточняет, что после землетрясения произошли по меньшей мере четыре больших афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7, а также десятки более мелких. Эпицентр находился в 196 км от Лос-Анджелеса.
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