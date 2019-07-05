с чего всё началось

В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест. В округе Керн ввели режим ЧС, серия толчков с магнитудой 6.4 балла повредила газопровод и в городе начались пожары.

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

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