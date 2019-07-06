Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясениеRT на русском 09:19

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
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с чего всё началось
This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake
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По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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Происшествия

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Обновлено в 09:57
Здоровье

На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака

Справка: Рак молочной железы входит в пятерку онкозаболеваний с наиболее высокой смертностью пациентов: в 2018 году из каждой тысячи человек населения умерло 23.
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Получены первые сигналы от LightSail 2

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УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
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45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
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Космос

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Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
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Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

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Происшествия

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Гаджеты

Смартфон OnePlus One загорелся без причины

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Британия выделит миллионы на борьбу с фейками

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
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Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

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