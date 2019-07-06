Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясениеRT на русском 09:19
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
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This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake pic.twitter.com/JDbsFAWHCnРосбалт01:49
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Происшествия
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Галкин объяснил свой высокий гонорар
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Футбол
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Наука
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Здоровье
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Справка: Рак молочной железы входит в пятерку онкозаболеваний с наиболее высокой смертностью пациентов: в 2018 году из каждой тысячи человек населения умерло 23.
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Авто
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Космос
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
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Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Смартфон OnePlus One загорелся без причины
Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.
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Обновлено в 19:47
Авто
В свет вышел последний внедорожник Mahindra Thar 700
Индийская компания Mahindra объявила о завершении производства внедорожника Thar 700 Signature Edition.
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Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Армия и оружие
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Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
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Политика
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Обновлено в 18:51
Общество
«Заплати и работай»: как не попасться на «развод» при трудоустройстве
Обычно мошенники не хотят вдаваться в нюансы, обещая рассказать все о будущей работе на собеседовании.
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Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
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