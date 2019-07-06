с чего всё началось

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

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