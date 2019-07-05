Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясениеВести.Ru 00:55
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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81 причина для паники: Землетрясение в Калифорнии 4 июля взорвет Йеллоустон – геологи
ВладТайм03 июля в 12:32
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Даже гордость испытала, что российские ученые это сделали.
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