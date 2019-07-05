Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясениеВести.Ru 00:55

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

ТАССвчера в 20:50

На юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения

Коммерсантъ00:54

В Калифорнии ввели режим ЧС

Газета.Ruвчера в 21:17

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Вести.Ru00:55

Трамп прокомментировал землетрясение в Калифорнии

RT на русскомвчера в 16:35

На юге Калифорнии произошло землетрясение

РИА Новостивчера в 13:44

81 причина для паники: Землетрясение в Калифорнии 4 июля взорвет Йеллоустон – геологи

ВладТайм03 июля в 12:32
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика

Путин прибыл в Италию с однодневным визитом

Обновлено вчера в 07:45
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на территории Киргизии

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
Обновлено в 00:23
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и боцманами

Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин в России.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила планы застройки ВИЗа с площадками под Универсиаду

Обновлено в 01:15
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
Интернет

В работе Google зафиксирован сбой

Проблемы в работе американского поисковика Google наблюдаются 5 июля в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

«Это мой единственный шанс». Ученый разрабатывает препарат от своей болезни

Даже гордость испытала, что российские ученые это сделали.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В Воронежской области зафиксировали резкий рост смертности от рака

В Воронежской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличен рост заболеваний на 1,2%, а в 2019 за первый квартал — на 20%.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Здоровье

Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено вчера в 12:26
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Космос

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 01:46
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса» напоил дедушку из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Происшествия

Мужчина показал на видео странное существо с щупальцами и крыльями

Житель Индонезии показал на видео странное существо, которое ползало у него в доме по потолку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:23
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
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