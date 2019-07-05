Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия вчера в 16:12
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что его проинформировали о произошедшем, а также заявил, что ситуация находятся под контролем.РБКвчера в 16:04
Подробнее о событии
Показать все источники
81 причина для паники: Землетрясение в Калифорнии 4 июля взорвет Йеллоустон – геологи
ВладТайм03 июля в 12:32
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
День независимости США отметили авиационным парадом
По случаю Дня независимости 4 июля в Вашингтоне состоялся парад военной авиации. Открыл его президентский самолет Air Force One.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Когда наступит Иван Купала в 2019 году
Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря стартовали учения российских военнослужащих.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Toyota может выпустить кабриолет Supra Targa
Новое поколение Toyota Supra может получить версию Targa.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Шойгу назвал причину аварии в глубоководном аппарате
«Совершенно секретно»: Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в качестве основной причины пожара в глубоководном аппарате ВМФ называется возгорания в аккумуляторном отсеке.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Здоровье
Депутаты сообщили, когда в Отрадном будет отремонтирована поликлиника
Глава фракции "Единая Россия" Олег Петров рассказал, что Кировская межрайонная больница готова в ближайшее время провести итоговый аукцион на ремонт поликлиники в Отрадном.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО
Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5
Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
Обновлено вчера в 04:07