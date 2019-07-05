Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия 04 июля в 16:12
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика
Семья умершего после освобождения из тюрьмы КНДР американца потребовала арестованное судно
Обновлено в 00:32
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Культура
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на время визита Путина
На время приезда президента Путина в Екатеринбурге приостановят Венский фестиваль. Фильмы не будут показывать 8 и 9 июля.
Обновлено в 00:56
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале
Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Театры
В Калининграде пройдет фестиваль искусств «Балтийские сезоны»
2 октября в Калининграде откроется XVI фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
Обновлено в 01:33
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Как быть счастливым, рассказали психологи
Обновлено в 01:04
Единоборства
Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню
Обновлено вчера в 18:58
Музыка
Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron
Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация". Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59