Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия 04 июля в 16:12

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

РИА Новости00:18

В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

РБКвчера в 23:50

Две тысячи человек остались без света в Калифорнии из-за землетрясения

Говорит Москва01:19

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

Вести.Ruвчера в 23:56

На юге Калифорнии вновь произошло землетрясение магнитудой 7,1

Коммерсантъвчера в 23:46

Около 3 тысяч человек остались без света в Калифорнии из-за землетрясения

RT на русском01:47

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9

ТАССвчера в 23:56
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Футбол

«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрд

Обновлено в 01:15
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика

Семья умершего после освобождения из тюрьмы КНДР американца потребовала арестованное судно

Обновлено в 00:32
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Культура

Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на время визита Путина

На время приезда президента Путина в Екатеринбурге приостановят Венский фестиваль. Фильмы не будут показывать 8 и 9 июля.
Обновлено в 00:56
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале

Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Театры

В Калининграде пройдет фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

2 октября в Калининграде откроется XVI фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
Обновлено в 01:33
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

Как быть счастливым, рассказали психологи

Обновлено в 01:04
Единоборства

Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню

Обновлено вчера в 18:58
Музыка

Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron

Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация". Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
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