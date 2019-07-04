Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия 04 июля в 16:12
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
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Политика
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Обновлено в 00:08
Общество
В Уфе синоптики дали прогноз погоды до конца лета
В Уфе специалисты спрогнозировали погоду на два месяца, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
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Политика
На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17
На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено 04 июля в 18:10
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
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В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
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Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»
Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35
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В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
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Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
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Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
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Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
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