Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия 04 июля в 16:12
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова
Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Спорт
Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии
Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено вчера в 11:15
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Политика
Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке
Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
Обновлено вчера в 07:52
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Бориса Джонсона взяли под охрану из-за угрозы нападения
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон находится под круглосуточным наблюдением полиции из-за предполагаемой подготовки нападения на него.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13