Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясениеИзвестия 04 июля в 16:12

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

РБКвчера в 23:50

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9

ТАССвчера в 23:56

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

Вести.Ruвчера в 23:56

На юге Калифорнии вновь произошло землетрясение магнитудой 7,1

Коммерсантъвчера в 23:46

Две тысячи человек остались без света в Калифорнии из-за землетрясения

Говорит Москва01:19

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9

Комсомольская правда00:09

Около 3 тысяч человек остались без света в Калифорнии из-за землетрясения

RT на русском01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова

Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Общество

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Спорт

Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Общество

Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

Huawei запустила тест собственной операционной системы

Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено вчера в 11:15
Баскетбол

Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Политика

Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке

Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Обновлено вчера в 23:01
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Бориса Джонсона взяли под охрану из-за угрозы нападения

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон находится под круглосуточным наблюдением полиции из-за предполагаемой подготовки нападения на него.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное