Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясениеИжевскИнфо.РУ 05 июля в 06:33
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс . Эпицентр находился в районе округа Сан-Бернардино на глубине около 8,7 километра. Местные власти сообщили о как минимум четырёх мощных афтершоках и двенадцати более слабых толчках.
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This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake pic.twitter.com/JDbsFAWHCnРосбалтвчера в 01:49
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