с чего всё началось

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс . Эпицентр находился в районе округа Сан-Бернардино на глубине около 8,7 километра. Местные власти сообщили о как минимум четырёх мощных афтершоках и двенадцати более слабых толчках.

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

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