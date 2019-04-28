Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагогеТВ Центр 04:58
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр". Стрельбу устроил 19-летний местный житель, он уже задержан.
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Политика
The National Interest предлагает США план примирения с Россией
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено в 05:47
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Музыка
Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»
Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено 26 апреля в 17:41
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Единоборства
Бывший футболист нокаутировал россиянина на турнире UFC в США
Российский боец MMA Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире UFC в американском Санрайзе.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola
Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием
Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Израиль переправил на родину двух освобожденных сирийских заключенных
Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Политика
Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.
Обновлено в 00:14
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Транспорт
В ЕС все чаще можно столкнуться с хамством на дорогах, заявил эксперт
Проявления агрессии, хамства и насилия становятся все более распространенными явлениями на дорогах в Европе, стресс из-за пробок портит водителей, но решать эту проблему увеличением штрафов непродуктивно, нужно повышать эффективность контроля и развивать общественный транспорт, заявил РИА Новости представитель института дорожной безопасности VIAS в Брюсселе Бенуа Годар.
Обновлено в 01:17