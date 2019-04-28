В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагогеТВ Центр 04:58

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр". Стрельбу устроил 19-летний местный житель, он уже задержан.

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

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