Нетаньяху осудил нападение на синагогу в СШАRT на русском 05:47

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу города Поуэй в американском штате Калифорния.

Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США

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