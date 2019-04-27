Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагогеРИА Новости 21:53
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге. Один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них несовершеннолетние дети и раввин Исорел Голстайн. Правоохранители уже задержали подозреваемого, 19-летнего Джона Эрнеста, и допрашивают.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Игры
Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:21
Финансы
ЦБ хочет изменить требования к инвестированию пенсионных резервов НПФ
Банк России планирует изменить требования к инвестированию пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу решения взрослых на проекте «Голос. Дети»
Известно, что Первый канал собирается расследовать сложившуюся ситуацию, так как руководители были удивлены такому большому количеству зрительских симпатий, отданных победительнице.
Обновлено в 09:00
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Политика
The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру
Американское издание The New York Times принесло извинения за публикацию антисемитской карикатуры с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:52
Происшествия
В Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана
Четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл (штат Вашингтон).
Обновлено в 20:07
Авто
Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России
Отечественные специалисты составили рейтинг самых практичных и надежных китайских автомобилей, которые предложены на российском рынке.
Обновлено в 01:41
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Экономика
Запад перестал ценить своих мертвых
На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей.
Обновлено в 12:00
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22