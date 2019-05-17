Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в зданиеRT на русском вчера в 19:48
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа округа Риверсайд.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» амурский тигр днем сделал «ночное селфи»
Амурский тигр в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье днем случайно сделал "ночное селфи" на фотоловушку, которая перешла в режим ночного видения, сообщает учреждение на своих страницах в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Наука
Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича»
По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.
Обновлено в 00:17
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta дилерам
Первые товарные экземпляры универсалов Lada Granta Cross начали поступать в автосалоны официальных дилеров.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии
Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
65% российских семей не имеют сбережений
Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено вчера в 03:59
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Кино
«Не уважают русских»: Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе
Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис в интервью "Вечерней Москве" объяснил, почему не снимается в западных фильмах.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
На проспекте Солидарности мотоциклист въехал в трамвай
В Невском районе Санкт-Петербурга мотоциклист въехал в трамвай.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Великобритания возглавила список самых пьющих стран мира
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Космос
11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну
NASA выбрало 11 компаний, которые займутся разработкой и производством прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
Китайская валюта рухнула до 6,8688 юаней за доллар США
Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
Обновлено 15 мая в 23:32
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Фонтан забил из-под земли в Барнауле
На улице провалился асфальт, и оттуда хлещет вода.
Обновлено вчера в 02:42