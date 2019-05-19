В Каире прогремел взрыв возле туристического автобусаРИА Новости 13:43

Взрыв в Гизе стал уже вторым подобным инцидентом в том же районе за последние месяцы. 28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.

Политика Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Футбол Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом» Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.

Гаджеты Показаны основные особенности дизайна Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10 Pro По мнению PhoneArena, четверная камера Galaxy Note 10 Pro будет напоминать раскладку у Galaxy A9 — четыре модуля расположены вертикально в один ряд в левом верхнем углу задней панели.

Политика Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил лидерам арабских стран приглашения на два экстренных саммита, которые должны пройти 30 мая в Мекке.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Здоровье Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Политика Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.

Происшествия Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Гаджеты Google прекращает сотрудничество с Huawei Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.

Футбол УЕФА опубликовал стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге Билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам от 50 евро, или 3615 рублей.

Происшествия В Москве участник полумарафона умер после финиша В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Культура Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской после покраски волос почувствовал себя женщиной Максим Матвеев покрасил волосы ради новой роли. Муж Елизаветы Боярской признался, что в этот момент почувствовал себя женщиной.

Театры Венский бал в Москве посвятят Году театра Венский бал в Москве является благотворительным, бенефициаром в этом году станет фонд "Артист", который оказывает помощь актерам театра и кино старшего поколения.

Политика Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Политика Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.