Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03

Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
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СМИ: в Каире при взрыве у туристического автобуса пострадали 17 человек

ТАСС09:30

СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте

РБК09:14

Среди пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Каире граждан России нет

Говорит Москва10:22

Опубликовано видео с места взрыва в Каире

РИА Новости10:46

Посольство: среди пострадавших при взрыве в Каире нет граждан России

RT на русском10:33

По меньшей мере 17 иностранных граждан пострадали в результате взрыва вблизи туристического автобуса у пирамид в Гизе

Эхо Москвы10:00

В Каире в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали более 10 человек

Коммерсантъ09:09
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