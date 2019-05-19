Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03
Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
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Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
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Боремся за возвращение домой узников Кремля.
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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено 17 мая в 05:33
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
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Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
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Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов
Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
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Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
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Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
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Отмечающая день рождения Ева Польна скрывала свой роман с Денисом Клявером
Российская певица, композитор и автор песен Ева Польна 19 мая отмечает день рождения.
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Футбол
Рибери попрощался с болельщиками «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, завершивший выступления за клуб, в последний раз обратился к болельщикам команды.
Обновлено в 09:53
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
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У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
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Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
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Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США
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