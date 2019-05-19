В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03

Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Экономика Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Происшествия Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.

Политика Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.

Политика Новак: Россия 20 мая начнёт прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу 20 мая.

Гаджеты Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.

Политика Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.

Политика Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу 41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Политика В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.

Происшествия В Казани напали на лидера Либертарианской партии России На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.

Футбол Рибери попрощался с болельщиками «Баварии» Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, завершивший выступления за клуб, в последний раз обратился к болельщикам команды.

Музыка Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.

Футбол Агент Головина рассказал о будущем футболиста Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.

Происшествия У безработной москвички украли пять миллионов рублей В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".