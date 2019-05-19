Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03
Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
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Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
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Происшествия
Камера наблюдения зафиксировала крушение истребителя
Авиакатастрофа с китайским истребителем Xian JH-7 попала на видео.
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Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
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В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке
В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
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Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте
На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.
Обновлено в 11:01
Футбол
Игорь Черевченко: Ничего не предвещало такого поражения
Ничего не предвещало такого поражения.
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Занявшая предпоследнее место на «Евровидении» ЗЕНА сломала флаг Белоруссии – кадры
Обновлено в 11:32
Футбол
ПСЖ хочет подписать Канте
ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле
Пожарные спасли 36 человек из горящего шестиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
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Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Наука
Тысячу лет назад боливийцы разводили рыбу в искусственных водоемах
Искусственные водоемы могли служить для разведения пресноводных рыб.
Обновлено в 04:33
Политика
Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Политика
Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Общество
В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Происшествия
В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы
Восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы в Красноярском крае, общая площадь пожара составляет десять гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Единоборства
Появилось видео победного нокаута Уайлдера в бою с Бризилом
Видео победного нокаута было опубликовано на просторах социальных сетей.
Обновлено в 04:32