Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03

Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
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Россияне при взрыве в Каире не пострадали

Коммерсантъ12:30

Россияне не пострадали в результате взрыва в Египте

Интерфакс11:03

СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте

РБК09:14

Опубликовано видео с места взрыва в Каире

РИА Новости10:46

Последствия взрыва возле туристического автобуса в Египте

RT на русском11:50

В МИД РФ сообщили, что россияне не пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире

ТАСС11:49

Среди пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Каире граждан России нет

Говорит Москва10:22
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