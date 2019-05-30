Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВДSM News 05:53
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
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Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
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Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
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На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
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Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Стала известна заявка сборной Уругвая на Кубок Америки.
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В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
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О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
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Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
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