Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингахRT на русском 04:42
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об этом сообщается на сайте КС.
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Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Китае
По данным CENK, в провинции Сычуань в уезде Чаннин на юго-западе Китая произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составляет 6 баллов.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево стабилизировалась
В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
Обновлено в 06:39
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Подмосковье задержали подростка за попытку изнасилования
Полицейские в Московской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.
Обновлено в 07:51
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия
ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Спорт
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Названы пять вредных продуктов для женщин
Диетологи назвали продукты, от которых во имя красоты нужно отказаться женщинам.
Обновлено в 03:12
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Авто
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке модернизированного универсала Outback, который получил ряд изменений и расширенный набор оборудования.
Обновлено в 07:57
Политика
Верховный суд России ликвидировал семь партий
Верховный суд России ликвидировал семь партий - Народную партию России, Социал-демократическую партию России, Народную партию "За женщин России", "Альянс зеленых", партию "Города России", Партию пенсионеров России и "Союз горожан".
Обновлено в 06:19
Общество
В российском городе приземлился самолет НАТО
В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.
Обновлено в 07:33