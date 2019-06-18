В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингахRT на русском 04:42

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об этом сообщается на сайте КС.

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

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