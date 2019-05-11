Экономика

В КНР оценили возможность спада экономики из-за СШАГазета.Ru вчера в 22:41

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США. Об этом сообщает РИА "Новости". "Китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие", - сказал Лю Хэ.
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Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с США

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В КНР оценили возможность спада экономики из-за США

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Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с США

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Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с США

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Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США

РИА Новостивчера в 21:49
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено вчера в 07:27
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Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
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Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Наука

«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры

Обновлено 08 мая в 04:29
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП

Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено вчера в 01:46
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Российская авиация отстрелялась по захваченному террористами сирийскому городу

Отмечается, что российские самолеты нанесли несколько авиаударов в окрестностях города в ходе атаки на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и Исламского движения Восточного Туркестана.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено вчера в 12:58
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты

Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов

Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС

Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Дзагоев в опросе опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилла («Челси») и Андера Эрреру («Манчестер Юнайтед»).
Обновлено вчера в 22:45
Политика

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Баскетбол

Тони Паркер не принял решения о завершении карьеры

Разыгрывающий защитник "Шарлотт" Тони Паркер признался, что пока не принял решения о завершении карьеры.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено 09 мая в 07:21
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