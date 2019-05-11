Экономика
В КНР оценили возможность спада экономики из-за СШАГазета.Ru вчера в 22:41
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США. Об этом сообщает РИА "Новости". "Китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие", - сказал Лю Хэ.
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Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
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Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
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Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
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Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
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Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
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Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
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Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Российская авиация отстрелялась по захваченному террористами сирийскому городу
Отмечается, что российские самолеты нанесли несколько авиаударов в окрестностях города в ходе атаки на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и Исламского движения Восточного Туркестана.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
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Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
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Футбол
Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом
Дзагоев в опросе опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилла («Челси») и Андера Эрреру («Манчестер Юнайтед»).
Обновлено вчера в 22:45
Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 20:50
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СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
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Разыгрывающий защитник "Шарлотт" Тони Паркер признался, что пока не принял решения о завершении карьеры.
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В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
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Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено 09 мая в 07:21