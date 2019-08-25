Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установкиТАСС 17:55
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
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Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
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Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
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Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
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Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
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Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.
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Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику Левандовски
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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Обновлено в 11:52
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Футбол
Уфа — Зенит 1:0
Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк. Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Политика
AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках.
Обновлено в 18:20
Культура
В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой
В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
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Кино
Анонсированы новые сериалы четвертой кинофазы Marvel
Студия Marvel анонсировала новые сериалы для платформы Disney+, они войдут в четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 03:49
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США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено в 16:38
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
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Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде
Победителем Мирового чемпионата фейерверков-2019 стала команда из Канады.
Обновлено в 19:09