КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

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