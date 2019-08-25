Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установкиТАСС вчера в 17:55
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
Как устранить битумные пятна на порогах автомобиля?
Обновлено вчера в 06:59
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Космос
Японская компания в 2021 году высадит на Луну планетоход
Первоначально компания планировала запустить первую миссию в 2020 году и отправить в ее рамках лунный орбитальный аппарат, передает "Хайтек".
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
На астероиде Рюгу не нашли пыли
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено вчера в 02:16
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено 23 августа в 06:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей
Маневры получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", их задачей является отработка способов защиты территорий в акватории, "в том числе и островов Токто", подчеркнул источник агентства.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Первый украинский президент рассказал о своей самой главной ошибке
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал о своей самой большой ошибке за время президентства.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено 23 августа в 07:59
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено 23 августа в 07:53
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трик
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Обновлено вчера в 14:05