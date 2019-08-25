Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установкиТАСС 17:55

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

КНДР показала фото своей «новой сверхкрупной» ракетной пусковой установки

РИА Новости19:13

КНДР заявила об успешном испытании «сверхкрупной» ракетной установки

Интерфакс18:41

СМИ сообщили об испытаниях КНДР новой сверхмощной ракетной установки

РБК18:16

КНДР показала фото своей сверхкрупной ракетной пусковой установки

Газета.Ru20:44

КНДР заявила об успешных испытаниях новой ракетной установки

Коммерсантъ17:56

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

ТАСС17:55

В КНДР сообщили об успешном испытании новой ракетной системы

RT на русском17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Армия и оружие

Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС

Обновлено в 21:10
Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено в 15:02
Политика

Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России

Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».
Обновлено в 01:45
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Здоровье

США пообещали помочь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией

Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено в 11:52
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 22:40
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Космос

NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС

NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Политика

На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя

Обновлено в 22:40
Технологии

WorldSkills создает новые профессии через чемпионаты

На Kazan Expo стартовала соревновательная часть чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Обновлено в 02:07
Культура

Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено в 22:12
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено в 22:33
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна

Как передает агентство SANA, Генштаб ВС Сирии также сообщил, что в освобожденных от террористов районах идут работы по очистке деревень и городов от самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Единоборства

В Bellator прошел самый быстрый бой за всю историю организации

Гозали провел скрутку пятки Муравицкому, который не смог продолжить поединок. Этот бой стал стал самым коротким за всю историю организации.
Обновлено в 22:22
Политика

Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии

По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.
Обновлено в 22:02
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Кино

Кит Харингтон может стать новым супергероем в киновселенной Marvel

Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Общество

Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Обновлено в 14:05
Недвижимость

Стоимость нового жилья растет в России

В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное