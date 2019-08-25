Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установкиТАСС 17:55
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Политика
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».
Обновлено в 01:45
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Здоровье
США пообещали помочь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией
Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено в 11:52
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 22:40
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Технологии
WorldSkills создает новые профессии через чемпионаты
На Kazan Expo стартовала соревновательная часть чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Обновлено в 02:07
Культура
Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено в 22:12
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено в 22:33
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна
Как передает агентство SANA, Генштаб ВС Сирии также сообщил, что в освобожденных от террористов районах идут работы по очистке деревень и городов от самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Единоборства
В Bellator прошел самый быстрый бой за всю историю организации
Гозали провел скрутку пятки Муравицкому, который не смог продолжить поединок. Этот бой стал стал самым коротким за всю историю организации.
Обновлено в 22:22
Политика
Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии
По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.
Обновлено в 22:02
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 17:25
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Обновлено в 14:05
Недвижимость
Стоимость нового жилья растет в России
В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21