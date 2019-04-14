В КНДР заявили о планах купить два российских самолетаРБК 15:01

Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.

В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов по итогам встречи российских депутатов и замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля, передает «РИА Новости».

В КНДР заявили о планах купить два российских самолета

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