Политика
В КНДР заявили о планах купить два российских самолетаРБК 15:01
В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов по итогам встречи российских депутатов и замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля, передает «РИА Новости».
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Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.
— Сергей Неверов, российский политикRT на русском 15:05
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