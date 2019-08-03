Армия и оружие

В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракетРБК вчера в 20:33

Северная Корея подтвердила испытания новой ракетной системы, которые прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что запуск прошел утром 2 августа.
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Как сообщает Центральное телеграфное агентство
 Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.
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