Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракетРБК вчера в 20:33
Северная Корея подтвердила испытания новой ракетной системы, которые прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что запуск прошел утром 2 августа.
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с чего всё началось
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.Коммерсантъвчера в 18:32
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