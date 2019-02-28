Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен ЫнаРИА Новости вчера в 12:55
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил уверенность, что по итогам переговоров удастся "достичь замечательных результатов, которых ждут все люди".
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Как результаты второго саммита США — КНДР могут повлиять на решение корейского вопроса
RT на русскомвчера в 16:28
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
На салатовой ветке метро произошел сбой
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью остановлено из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова
Обновлено вчера в 19:07
Общество
В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке Эболы в Конго
Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о вспышке Эболы в Конго при планировании путешествий, где за две недели погибли тридцать человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом
Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500
Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Мэр Биробиджана ушел в отставку
Глава Биробиджана Евгений Коростелев по собственному желанию досрочно покинул пост мэра города, передает ТАСС сообщение городской администрации.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо "поверить в это".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен
Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга
Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии
Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 19:57
Технологии
Страны БРИКС создадут единую платежную систему
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено 27 февраля в 23:40
Экономика
Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты
Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Абэ заявил, что больше не намерен откладывать перенос авиабазы США
Японское правительство не собирается больше откладывать перенос авиабазы США Футэмма, находящейся в южной части префектуры Окинава, сообщил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, информирует агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено 27 февраля в 10:53
Хоккей
Игроки НХЛ включили Кучерова в топ-5 лучших хоккеистов лиги
Издание The Athletic провело анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ на определение лучшего игрока в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Украина договорилась с Россией о квотах на вылов рыбы в Азовском море
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское госагентство рыбного хозяйства, был подписан протокол украинско-российской комиссии, в котором распределены квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2019 году На сайте госагентства отмечается, что протокол был направлен на подпись российской стороне "по дипломатическим каналам".
Обновлено 27 февраля в 18:49
Армия и оружие
Венесуэльским военным обещали $20 тысяч за дезертирство
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 14:42