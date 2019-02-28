Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен ЫнаРИА Новости 12:55
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил уверенность, что по итогам переговоров удастся "достичь замечательных результатов, которых ждут все люди".
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Политика
Мэр Биробиджана подал в отставку
Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Об этом говорится в заявлении городской администрации.
Обновлено в 20:57
Авто
Tesla полностью перенесла продажи автомобилей в режим онлайн
Американская автомобильная компания Tesla полностью перешла на продажи машин в режиме онлайн.
Обновлено в 18:49
Политика
США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив
Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В Венесуэле дезертирам обещали по 20 тысяч долларов за предательство
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил о более чем 100 дезертирах из Национальной гвардии, которым обещали по 20 тысяч долларов за предательство.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В южнокорейском порту загорелось российское судно
Причины возгорания устанавливаются, добавил представитель МСЦК. 28 февраля в порту Пусан произошел инцидент с еще одним российским судном.
Обновлено в 20:56
Политика
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено в 20:49
Общество
В России введена обязательная маркировка сигарет
В России с 1 марта 2019 г. вводится обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос.
Обновлено в 17:50
Политика
Трамп приказал обеспечить своему зятю доступ к секретной информации
Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указания главе аппарата Белого дома дать доступ к секретной информации своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
США вывезли около 50 тонн золота из Сирии
По данным SANA, общее количество вывезенного из Сирии золота составляет 50 тонн, поскольку военные нашли драгоценный металл в других тайниках террористов.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
Обновлено в 17:17
Общество
Туристы из России и Китая интересуются турами по «местам Скрипалей»
Специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп заявил, что группы из российских и китайских туристов несколько раз обращались в центр с просьбой показать им места, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Видео с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказалось фейком
Ролик с горой обожженных банкнот, якобы изъятых по делу Арашуковых, оказался не связанным с процессом.
Обновлено в 01:52
Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.
Обновлено в 14:42
Политика
США объявили награду за поимку сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 17:32
Экономика
Калужским пенсионерам вновь пересчитают выплаты
В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учётом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 588 рублей, и составляет 8 935 рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В ближайшее время в войсках появятся системы С-500
Как сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область), передает ТАСС.
Обновлено в 20:39
Политика
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено в 16:02
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав
Ни к каким способам отстаивания своих прав не прибегали 6%. Более 55% заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав.
Обновлено в 16:00
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Общество
Минтруд составил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в России
Министерство труда и социальной защиты России составило рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий за минувший год.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В СНБО Украины опровергли информацию о покушении на Турчинова
Информация о взрыве автомобиля секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова не соответствует действительности.
Обновлено в 10:16
Политика
Россия объявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации, что Крым завершил интеграцию в российское общество.
Обновлено в 15:26
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Культура
Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею
Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В США посчитали время подлета «Авангарда»
Обновлено в 15:53