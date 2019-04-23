В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в РоссиюВедомости вчера в 19:56

Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры.

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Авто Группа PSA в России подала заявку на специальный инвестпроект В компании говорят, что готовы инвестировать в экономику страны благодаря «развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта».

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Общество В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева с детства страдает от странной фобии Как оказалось, певица с детства страдает от странной болезни – у нее фобия перед одеждой ярких цветов.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Наука Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.

Политика Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.

Политика Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Армия и оружие Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая «ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.

Общество Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Авто Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Политика Суд в Киеве приостановил решение о переименовании УПЦ В Киеве Окружной административный суд приостановил исполнение указа о переименовании Украинской православной церкви.

Экономика СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.

Происшествия Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.

Армия и оружие В Северодвинске спустят на воду первую подлодку-носитель «Посейдонов» Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что военно-морскому флоту на два-три года раньше срока будет передано семь новых многоцелевых подводных лодок, а уже весной на воду будет спущена первая атомная подлодка — носитель беспилотной системы "Посейдон".

Экономика В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

Финансы Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.

Общество ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.