Политика
В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в РоссиюВедомости вчера в 19:56
Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры.
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Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Авто
Группа PSA в России подала заявку на специальный инвестпроект
В компании говорят, что готовы инвестировать в экономику страны благодаря «развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта».
Обновлено в 02:57
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с детства страдает от странной фобии
Как оказалось, певица с детства страдает от странной болезни – у нее фобия перед одеждой ярких цветов.
Обновлено в 03:54
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Наука
Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем
Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Политика
Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Космос
NASA отправит аппарат к вулканическому астероиду Психея
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая
«ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Политика
Суд в Киеве приостановил решение о переименовании УПЦ
В Киеве Окружной административный суд приостановил исполнение указа о переименовании Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT
В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В Северодвинске спустят на воду первую подлодку-носитель «Посейдонов»
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что военно-морскому флоту на два-три года раньше срока будет передано семь новых многоцелевых подводных лодок, а уже весной на воду будет спущена первая атомная подлодка — носитель беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 01:26
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Авто
В России отзывают 52 тысячи автомобилей Subaru
Обновлено вчера в 23:23
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Общество
ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.
Обновлено в 03:11
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
Обновлено в 04:12