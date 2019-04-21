В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в РоссиюРБК 18:13

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, стороны намерены провести совместные переговоры.

В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Армия и оружие Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Общество В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.

Политика Коломойский рассказал, когда вернется на Украину После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.

Футбол Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.

Политика По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Экономика «Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии "Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Происшествия Пожар на складах в Ленинградской области локализован В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.

Общество В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти» Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".

Шоу-бизнес Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.

Религия У православных наступила Страстная неделя По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Экономика Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Происшествия В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Здоровье В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Технологии «Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.

Наука Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Политика Зеленский назвал задачу №1 на посту президента Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.

Политика ЦИК Украины обработал 90% бюллетеней После обработки 90,80% электронных протоколов Владимир Зеленский набирает 73,17% голосов, а пока еще действующий глава государства Петр Порошенко — 24,50%.