Северная Корея объяснила причину нового ракетного пускаLenta.ru 18:03

Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии. До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

Шоу-бизнес Собчак путешествует по Италии с Богомоловым Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Общество В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.

Футбол Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Наука Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Футбол Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Гаджеты Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.

Музыка Небензя спел в ООН песни военных лет Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».

Политика Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Политика Глава ПНС Ливии подтвердил визит делегации в Россию "Делегация, которая посетит Москву, обсудит там с коллегами и рассмотрит подходящий механизм для подписания соглашений", - сказал он, отвечая на вопрос, правдива ли информация о скором визите в Москву заместителя главы ПНС Ахмеда Майтыга.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Финансы Майские праздники растопчут российский рубль Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Политика Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Происшествия В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.

Экономика Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.