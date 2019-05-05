Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пускаLenta.ru 18:03
Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии. До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Общество
В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота
Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 13:32
Футбол
Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Футбол
Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Политика
Глава ПНС Ливии подтвердил визит делегации в Россию
"Делегация, которая посетит Москву, обсудит там с коллегами и рассмотрит подходящий механизм для подписания соглашений", - сказал он, отвечая на вопрос, правдива ли информация о скором визите в Москву заместителя главы ПНС Ахмеда Майтыга.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Культура
Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили плевательную дуэль
Обновлено в 09:05
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности
В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.
Обновлено в 18:38
Экономика
Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации
На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41