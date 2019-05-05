Армия и оружие

Северная Корея объяснила причину нового ракетного пускаLenta.ru 18:03

Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии. До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.
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КНДР подтвердила запуск ракет

Газета.Ru17:50

Пхеньян назвал цель ракетных запусков

РБК18:10

В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков

RT на русском18:02

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Эхо Москвы18:13

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КНДР подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

ТАСС17:31

КНДР назвала цель ракетных испытаний

РИА Новости17:30
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«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
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Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
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Общество

В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота

Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.
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Футбол

Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
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Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Футбол

Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
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Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Политика

Глава ПНС Ливии подтвердил визит делегации в Россию

"Делегация, которая посетит Москву, обсудит там с коллегами и рассмотрит подходящий механизм для подписания соглашений", - сказал он, отвечая на вопрос, правдива ли информация о скором визите в Москву заместителя главы ПНС Ахмеда Майтыга.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Финансы

Майские праздники растопчут российский рубль

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
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Энергетика

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Культура

Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили плевательную дуэль

Обновлено в 09:05
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности

В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.
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Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации

На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
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Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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