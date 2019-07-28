Происшествия

В КНДР отпустили задержанное российское судноRT на русском 21:08

Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
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КНДР отпустила задержанное российское судно

Life.ru21:17

Задержанный в КНДР российский траулер отпустили

ТАСС21:27

Задержанное в КНДР российское судно отпущено

Коммерсантъ21:17

Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно

РИА Новости21:03

Отпущено задержанное Северной Кореей российское судно

Газета.Ru21:02

Задержанное в КНДР российское судно освобождено

Московский Комсомолец21:15

Российские дипломаты снова встретились с задержанными в КНДР моряками

Вести.Ru03:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия

Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек

Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
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Краснодар — Сочи 3:0

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Происшествия

ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади

Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
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Армия и оружие

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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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В Татарстане владельцев свиней попросили реже ходить в леса из-за АЧС

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
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Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Космос

Антенну в Крыму используют для космического проекта «Миллиметрон»

В 2020 году антенну в Евпатории планируется использовать для работы с обсерваторией "Спектр-РГ", выведенной в космос в июле.
Обновлено в 20:24
Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Ранее в МИД Сербии сообщали, что такие государства, как Мадагаскар, Суринам, Либерия, Папуа-Новая Гвинея и др. отозвали свое признание независимости Косово.
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Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Путин примет парад кораблей в День ВМФ в Петербурге

Российский лидер утром 28 июля приедет на торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 20:24
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
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В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Авто

Первая серийная SSC Tuatara будет представлена в августе

В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено в 15:24
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Грузовик упал с обрыва в горах Грузии

Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Солист «Ласкового мая» Дмитрий Тревога второй раз стал отцом

Обновлено в 12:12
Автоспорт

Феттель стартует последним на Гран-при Германии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Авто

«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже выпущено семь автомобилей

Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено в 12:36
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
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Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46
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Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме

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Общество

Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
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