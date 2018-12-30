Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»Известия10:38
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Отмечается, что на данный момент правоохранители проверяют поступившее сообщение.
Известия10:38
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Происшествия
Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге
Обновлено в 11:05
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия
На Урале в аварии с семью машинами погиб человек
В результате столкновения семи автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург один человек погиб, еще десять получили травмы, в их числе четверо детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, в результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.
Обновлено в 00:23
Происшествия
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе
"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре
Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде, сообщает портал Click Orlando.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь
Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек
В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Заключенный сбежал из тюрьмы в пригороде Парижа по веревочной лестнице
Заключенный тюрьмы Френы в пригороде Парижа (Франция) сбежал из исправительной колонии при помощи веревочной лестницы в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Двое россиян госпитализированы на Филиппинах после ДТП
Как отмечается, посольство России на Филиппинах оказывает всю необходимая помощь, пострадавшие переведены из государственной больницы в частный госпиталь, их состояние удовлетворительное.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание
По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб
Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. семьям двух сотрудников золотодобывающего предприятия, которые погибли в результате схода лавины в Николаевском районе.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила девушку
Электричка сбила 19-летнюю девушку, когда она переходила через железнодорожные пути в Подмосковье.
Обновлено в 09:24