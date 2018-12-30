Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
Известия
10:38

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Отмечается, что на данный момент правоохранители проверяют поступившее сообщение.
Известия10:38

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Сотрудники ТЦ «Мега» в Химках вернулись на работу

Телеканал 360°12:59

ТЦ «Мега» в Химках возобновил работу после эвакуации

ТАСС12:33

ТЦ «Мега Химки» восстановил работу после эвакуации

Подмосковье Сегодня12:29

Бомба в ТЦ «Мега» в Химках не найдена

Коммерсантъ12:21

Угроза «минирования» в ТРЦ «Мега Химки» не подтвердилась

РИА Новости13:10

В Подмосковье эвакуировали торговый центр «Мега Химки»

РБК10:30

ТЦ «Мега Химки» восстановил работу после эвакуации из‑за обнаружения бесхозного предмета

РИАМО12:24
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Обновлено в 11:05
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
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Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия

На Урале в аварии с семью машинами погиб человек

В результате столкновения семи автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург один человек погиб, еще десять получили травмы, в их числе четверо детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Происшествия

При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека

Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, в результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.
Обновлено в 00:23
Происшествия

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре

Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде, сообщает портал Click Orlando.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь

Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек

В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Заключенный сбежал из тюрьмы в пригороде Парижа по веревочной лестнице

Заключенный тюрьмы Френы в пригороде Парижа (Франция) сбежал из исправительной колонии при помощи веревочной лестницы в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Двое россиян госпитализированы на Филиппинах после ДТП

Как отмечается, посольство России на Филиппинах оказывает всю необходимая помощь, пострадавшие переведены из государственной больницы в частный госпиталь, их состояние удовлетворительное.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание

По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. семьям двух сотрудников золотодобывающего предприятия, которые погибли в результате схода лавины в Николаевском районе.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила девушку

Электричка сбила 19-летнюю девушку, когда она переходила через железнодорожные пути в Подмосковье.
Обновлено в 09:24
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