В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравленияРИА Новости 11:18

с чего всё началось

МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram. "В Хасавюртовском отделе полиции возбудили уголовное дело по факту массового отравления граждан", - говорится в тексте.

В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравления

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