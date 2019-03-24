Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравленияРИА Новости 11:18
МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram. "В Хасавюртовском отделе полиции возбудили уголовное дело по факту массового отравления граждан", - говорится в тексте.
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Информация Минздрава Дагестана о состоянии госпитализированных с острой кишечной инфекцей в Хасавюрте
До завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции в Хасавюрте призываем жителей города соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.Министерство здравоохранения Республики Дагестан08:37
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