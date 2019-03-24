В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравленияРИА Новости 11:18

До завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции в Хасавюрте призываем жителей города соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.

с чего всё началось

МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram. "В Хасавюртовском отделе полиции возбудили уголовное дело по факту массового отравления граждан", - говорится в тексте.

В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравления

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