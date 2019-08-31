На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба. Инцидент произошел накануне вечером в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.

В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

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