Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба. Инцидент произошел накануне вечером в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.
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Украинский военный погиб на границе с Россией в результате взрыва

Взгляд.рувчера в 20:31

В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

РИА Новостивчера в 22:56

Пограничник в Харьковской области погиб из-за взрыва неизвестного предмета

ТК Звездавчера в 18:54

При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник

Life.ruвчера в 19:51

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

Газета.Ruвчера в 19:20

В Харьковской области погиб украинский пограничник

Известиявчера в 18:57

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБКвчера в 21:53
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Экономика

ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 20:10
Здоровье

Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат

В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн вчера в 15:21
Баскетбол

Юниорская женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы

Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 05:20
Происшествия

Пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым

Газета.Ru 00:02
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес

68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце

Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика

Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
РИА Новости вчера в 18:51
Происшествия

50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре

Газета.Ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС вчера в 07:04
Политика

Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ

Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° вчера в 02:29
Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
Технологии

Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел

Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru вчера в 10:10
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика

В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа

Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Культура

Умер художник Сергей Ковальский

Lenta.ru вчера в 20:48
Фигурное катание

Загитова — о смерти мамы Глейхенгауза: «Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах»

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью члена тренерской группы Этери Тутберидзе и мамы хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой.
Sport24.ru вчера в 15:11
Общество

В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
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