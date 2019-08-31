Происшествия
РИА НовостиВ Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба. Инцидент произошел накануне вечером в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 20:10
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн вчера в 15:21
Баскетбол
Юниорская женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы
Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 05:20
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце
Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
РИА Новости вчера в 18:51
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Газета.Ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС вчера в 07:04
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° вчера в 02:29
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
Технологии
Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел
Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru вчера в 10:10
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа
Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru вчера в 20:48
Фигурное катание
Загитова — о смерти мамы Глейхенгауза: «Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах»
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью члена тренерской группы Этери Тутберидзе и мамы хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой.
Sport24.ru вчера в 15:11
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03