В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста ЖуковаRT на русском 13:56

с чего всё началось

В Харькове возбудили два уголовных дела после протестной акции националистов, в ходе которой они снесли бюст советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

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