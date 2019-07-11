Политика
В Харькове восстановили памятник ЖуковуLenta.ru 03:59
В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который ранее был снесен националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook. «Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал глава города.
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Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и команды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.
Обновлено в 03:37
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье
Врачи рассказали о пользе темного шоколада
Темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 02:51
Политика
Половина населения ФРГ считает ислам вероятной угрозой — исследование
Половина населения Германии считает ислам вероятной угрозой для общества.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Игры
Amazon работает над MMO по «Властелину колец»
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы «Тор-2М»
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы "Тор-2М", способные с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
На Балтфлоте провели тренировку расчёты «Искандеров»
Расчёты ракетных комплексов «Искандер» провели плановую тренировку по боевой готовности.
Обновлено вчера в 12:15
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Музыка
Макаревич признался Собчак, что он миллионер
Певец Андрей Макаревич в интервью для телеведущей Ксении Собчак рассказал, что является миллионером.
Обновлено в 02:49
Футбол
Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии
Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.
Обновлено в 03:58
Транспорт
Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле была замужем всего несколько часов
Лайма Вайкуле в интервью Womans Day рассказала, что несколько часов своей жизни была замужем, но ей это совершенно не понравилось.
Обновлено в 03:03
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00